Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Semineri - Son Dakika
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Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Semineri

Gazipaşa\'da Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Semineri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen konferansta, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi vurgulandı. Uzmanlar, kaskın ölüm riskini yüzde 42, ağır yaralanma riskini yüzde 69 azalttığını belirtti.

14.02.2025 18:34  Güncelleme: 18:47
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen konferansta, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önemi anlatıldı. Yetkililer, kaskın ölüm riskini yüzde 42, ağır yaralanma riskini yüzde 69 azalttığını vurguladı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve güvenli sürüş tekniklerini benimsemeleri çağrısı yapıldı.

Gazipaşa'da motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve trafik kurallarına uyum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "7. Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi" konulu konferans düzenlendi. Antalya Valiliği, Gazipaşa Kaymakamlığı, emniyet ve jandarma teşkilatları, Gazipaşa Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, dün saat 10.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan uzmanlar, motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskini en aza indirmenin en önemli yolunun kask takmak olduğunu vurguladı. Yapılan araştırmalara göre, kask kullanımı motosiklet kazalarında ölüm riskini yüzde 42, ağır yaralanma riskini ise yüzde 69 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, trafik kazalarında kask takmayan sürücülerin kafa travmaları nedeniyle ölüm oranlarının üç kat daha fazla olduğunu belirterek, kaskın yalnızca şehirlerarası yollarda değil, kısa mesafelerde bile mutlaka kullanılması gerektiğini ifade etti.

Konferansta Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosiklet timleri tarafından "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" verildi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma Trafik Timleri de motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme yaptı. Yetkililer, trafik kurallarına uymanın hem motosiklet kullanıcılarını hem de diğer sürücüleri koruduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca "Mutluluğa yol, hüzne son ver! Kaskını tak, geleceğe şans ver!" sloganı öne çıkarılırken, trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin büyük çoğunluğunun kasksız olduğu anlatıldı. Program kapsamında katılımcılara kask ve koruyucu ekipmanlar hediye edildi.

Konferansa Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Semineri - Son Dakika

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