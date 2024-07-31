Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Doğada Eğitim Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Doğada Eğitim Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi, motivasyon gezisi sırasında doğada arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. 18 kişilik ekip, yürüyüş yaparak motivasyonlarını pekiştirdi ve ardından eğitici tarafından eğitim aldı. Ekip, gezi ve eğitim etkinliğinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

31.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi, 2 bin rakım yükseklikte motivasyon gezisi yaparak, doğada arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Yapılan gezide toplam 18 kişiden oluşan gönüllü ekip, yürüyüş yaparak motivasyonlarını ve ekip ruhunu pekiştirdiler. Ardından ise eğitici tarafından 'doğada arama kurtarma eğitimi' verildi.

Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Gazipaşa ve Alanya Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri olarak, kaynaşma, oryantasyon ve spor amaçlı olarak Göktepe Yaylası ve Sarıveliler bölgesine gerçekleştirdiğimiz gezi ve yürüyüş etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Doğada hem yürüyüşümüzü ve gezimizi yaptık hem de bizim için oldukça önem taşıyan 'dağda arama kurtarma eğitimi' gördük. Yerinde yapılan her şey daha verimli ve kalıcıdır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Doğa, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Doğada Eğitim Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Doğada Eğitim Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement