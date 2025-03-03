Gazze'de Can Kaybı 48,4 Bini Aştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 5 kişinin saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi ve 4 Filistinliye ait cansız bedenin enkaz altından çıkarılmasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 397'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması sona ererken Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere 5 cansız bedenin ve 21 yaralının getirildiğini aktardı. Bakanlık açıklamasında ayrıca enkaz altından 4 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 48 bin 397'ye, yaralı sayısının da 111 bin 824'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE