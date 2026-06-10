Gazze'de Can Kaybı 72 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 72 Bini Aştı

10.06.2026 13:45
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son verilerle ölü sayısının 72,991'e ulaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 991'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 sivilin cansız bedeniyle 5 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 981'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 783'e, yaralı sayısının da 3 bin 104'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 991'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 212'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Gazze, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Can Kaybı 72 Bini Aştı - Son Dakika

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