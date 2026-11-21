Gazze Şeridi'nde çocukları neşelendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Film Festivali'nde Filistinli çocuklar, "Alice Harikalar Diyarında" filmini izledi.

Gazze Çocuk Film Festivali'nin ikincisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında Gazze şehrindeki saldırılarda yıkılan tarihi El-Nasr Sineması'nın bulunduğu yerde başladı. Yüzlerce çocuk, Filistin bayrakları taşıyarak festival kapsamında düzenlenen etklinliklere katıldı. İzci gösterileri, geleneksel Dabke dansı, kukla gösterileri, palyaçoların gösterileri düzenlenirken, Alice Harikalar Diyarında filminin gösterimi yapıldı. "Yarınki Hayatı Seviyoruz" sloganıyla düzenlenen film festivali, 3 yıldır süren İsrail saldırılarına ve zorlu insani şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan Gazzeli çocukları neşelendirmeyi amaçlıyor.

Festival, 1 ay boyunca devam edecek

Mashharawi Sinema ve Film Yapımcıları Destekleme Vakfı Medya ve Halkla İlişkiler Direktörü Naheel Al-Azbaki yaptığı açıklamada, festivalin ikincisinin Dünya Çocuk Günü ile aynı zamana denk geldiğini ifade etti. Al-Azbaki, Gazze'deki çocukları neşelendirmek ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak için bir film festivali düzenleyerek çocukların bu özel gününü kutladıklarını belirtti. Etkinliğin coşkulu geçtiğini ve çocukların katılımcılarla etkileşime girdiğini vurgulayan Al-Azbaki, etkinliklerin seyyar sinema ile Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlenecek bir dizi gösterimle 20 Aralık'a kadar 1 ay boyunca devam edeceğini dile getirdi. Al-Azbaki, Gazze'deki çocukların 3 yıldır acı çektiğini ve kısa bir süre de olsa mutlu olmayı ve neşelenmeyi hak ettiklerini vurguladı. Al-Azbaki, çocukların çocukluklarının yaşamalarına yardımcı olabilecek kültürel ve eğlence alanları sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

"Diğer çocuklar parkalara giderken, Gazze'deki çocuklar su, ekmek ve odun arıyor"

Festivale katılan çocuklardan Rowaida Abu Shaaban, yıllarca süren savaş boyunca biriken negatif enerjiyi atmak ve içinde bulundukları zor şartlara rağmen yaşama isteklerini ifade etmek için bu etkinliklere katıldıklarını söyledi. Savaş öncesinde çocukların aileleriyle birlikte evlerde toplanıp televizyon izlediklerini anlatan Abu Shaaban, Gazze'deki çocukların kendilerini güvende hissetmediklerini ve her an bombardıman tehdidine maruz kaldıklarını belirtti. Abu Shaaban, "Çocuklar Günü'nde dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eğlence parklarına gidip kutlama yaparken, Gazze'deki çocuklar su ve ekmek için uzun kuyruklarda bekliyor ve ateş yakmak için odun arıyor" dedi. Savaşın Gazze'deki çocukları hayatın ve çocukluğun birçok yönünden mahrum bıraktığını vurgulayan kadın, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada bulunmamızın amacı dünyaya hayatı sevdiğimizi söylemektir."