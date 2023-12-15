 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de kış mevsimi zorlukları - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de kış mevsimi zorlukları

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de evlerinden edilen Filistinliler, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşam şartları daha da zorlaşıyor. Su, tıbbi malzeme, battaniye ve sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyaç duyuluyor. Çamura dönen yollarda çıplak ayakla yürümeye çalışan Filistinliler, ateşlerle ısınmaya çalışıyor.

Gazze\'de kış mevsimi zorlukları
15.12.2023 - 15:02,
Abone Ol

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de evlerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin kış mevsimindeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İsrail'in yoğun şekilde saldırı düzenlediği Gazze'de kış mevsiminin gelişi Gazze'nin güneyinde kamplarda kalan Filistinlileri endişelendiriyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeliler, kış mevsiminin gelişi daha zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Yerlerinden edilen Gazzeliler, sığındıkları dayanıksız çadırlarda su, tıbbi malzeme, battaniye ve sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyaç duyuyor. Şiddetli yağışların ardından çamura dönen yollarda çıplak ayakla yürümeye çalışan Gazzeli Filistinliler bir yandan da yaktıkları ateşlerle soğuk havada ısınmaya çalışıyor. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de kış mevsimi zorlukları - Son Dakika


15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49
Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Son Dakika
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:29 Ölmeden önce dövüldüğü anlar ortaya çıkmıştı! Elif Çakal davasında 4 kişiye ceza yağdı
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de kış mevsimi zorlukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement