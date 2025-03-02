Gazze'de Ramazan: Enkazda İftar Sofraları - Son Dakika
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Yerel

Gazze'de Ramazan: Enkazda İftar Sofraları

Gazzeliler, İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında iftar açarak Ramazan'ı geçiriyor.

02.03.2025 22:50
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Gazzeliler, Ramazan ayının gelmesi ile İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında iftarlarını yapıyor.

Gazzeliler, Ramazan ayını enkaz yığınları arasında geçiriyor. İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazlarında iftar sofraları kuran Gazzelilerin dramı devam ediyor. İnsani yardımların yeterli düzeye ulaşmadığı Gazze Şeridi'nde hayatta kalmaya çalışan Gazzeli Asaad Dukhan, Ramazan ayının ikinci gününde oruçlarını Gazze'nin güneybatısındaki Zahra kentinde yıkılan evlerinin enkazı önünde ailesiyle birlikte açtı. Dukhan, "Çadırımı İsrail işgali tarafından yıkılan evimin enkazının yanına kurdum ve şiddetli acılara rağmen burada orucumu açıyorum. Sebze ya da su gibi herhangi bir şey satın almak için çok uzun bir mesafe yürüyorum. Çünkü Zahra şehri tamamen yıkıldığı için Nuseyrat kampına gidiyorum. Ekonomik durum zor ve fiyatlar çok yüksek. Umarım savaş bir an önce sona erer" dedi.

Öte yandan İsrail, ateşkes anlaşmasının 1'inci aşamasının sona ermesini, Hamas'ın ateşkesin Ramazan ayı boyunca uzatılması ve tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki ABD önerisini kabul etmemesini gerekçe göstererek, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Ramazan: Enkazda İftar Sofraları - Son Dakika

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