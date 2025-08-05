Gazze'de Saldırılarda 61 Bin 20 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 61 Bin 20 Sivil Hayatını Kaybetti

05.08.2025 13:29
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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 61 bin 20 sivil yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 150 bin 671.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 20'ye, yaralananların sayısı 150 bin 671'ye yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 87 kişinin hayatını kaybettiği, 644 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 8 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 519 Filistinlinin öldüğünü, 38 bin 630 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 61 bin 20'ye, yaralı sayısının 150 bin 671'ye yükseldiğini bildirdi.

Ayrıca son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelerde 7 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybederken yardım almaya çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 568, yaralananların sayısı ise 11 bin 230 olarak açıklandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Saldırılarda 61 Bin 20 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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