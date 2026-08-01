Gazze'de Su Krizi Derinleşiyor

Gazze'de İsrail'in saldırılar nedeniyle su ve sanitasyon altyapısının çökmesi, halkı su tankerlerine bağımlı hale getirdi.

İsrail'in saldırlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde su ve sanitasyon altyapısının kullanılamaz hale gelmesi sonucu yaşanan su krizi giderek derinleşiyor. Binlerce Filistinli saldırılara rağmen hayatta kalabilmek için temiz suya ulaşabilme amacıyla büyük bir mücadele veriyor. Saldırılar nedeniyle evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan Filistinliler için su, en kıt kaynaklardan biri haline geldi. Aileler belirli aralıklarla gelen ve yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar su sağlayan su tankerlerine bağımlı hale geldi. Ayrıca kavurucu yaz sıcakları su ihtiyacını artırırken, su kaynaklarının giderek azalmasıyla kamplarda yaşanan insani kriz daha da ağırlaşıyor.

"Su kıtlığı, Gazze halkına dayatılan en büyük zorluklardan biri"

Filistinli Fadi Al-Amarin, suyun yerinden edilmiş aileler için en acil ihtiyaçlardan biri haline geldiğini belirterek su kıtlığının savaşın Gazze halkına dayattığı en büyük zorluklardan biri olduğunu kaydetti. Al-Amarin, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin ve saldırılardan etkilenen diğer sivillerin su altyapısının tahrip edilmesi ve temiz suya erişimin zorluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini belirtti. Al-Amarin uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi genelinde ailelere su ulaştırmak için desteklerini ve çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısı yaptı.

"Temiz su olmayan kamplarda yaşamaya mecburuz"

Louay Hamdan da su arayışının hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek ailesinin her gün saat 06.00'da kalkıp su alma umuduyla uzun kuyruklarda beklediğini söyledi. Hamdan, İsrail saldırılarının evlerini yerle bir ettiğini ve temiz su kaynağı olmayan kamplarda yaşamaya mecbur kaldıklarını ifade etti. Hamdan kadın ve çocuk demeden tüm sivillerin her gün su tankerlerinin peşinden koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Hamdan su temini mücadelesinin, saldırıların başlamasından bu yana Gazze halkının karşı karşıya kaldığı çok daha geniş bir insani krizin bir parçası olduğunu, zorlu yaşam şartlarının devam ettiğini ve temel hizmetlerin çöktüğünü vurguladı.

Gazze Su İdaresi'ne göre Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i güvenli içme suyuna erişemiyor ve su tankerleriyle yapılan su dağıtımlarına bağımlı durumda.

Yetkililer ayrıca Gazze'nin su temini ve atıksu altyapısının yüzde 85 ila yüzde 90'ının büyük su boru hatları ve tuz arıtma tesisleri de dahil olmak üzere tahrip edildiğini belirtti. İsrail saldırıları nedeniyle tuz arıtma tesislerinin yaklaşık yüzde 85'i faaliyetlerini durdurdu ve bu durum Gazze Şeridi genelindeki su krizini daha da kötüleştirdi.