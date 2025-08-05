Gazze'de Yardım Paketleri Küflü Ekmekle Geldi

Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bin bir zorlukla ulaştığı havadan bırakılan yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı.

İsrail'in abluka altına alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki siviller havadan bırakılan gıda paketleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinli aktivist Tayseer Obeid kaydettiği görüntüler ile Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları almaya çalışan sivillerin yaşadığı acıları gözler önüne serdi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın batısında çekilen görüntülerde, yüzlerce Filistinlinin bir parça ekmek alabilmek için uçaklardan bırakılan paraşütlere doğru koştuğu görüldü. Aktivist Obeid, İsrail'in saldırılarından kaçarak güçlükle ulaştığı bölgede "yarım paket küflü ekmek" alabilmeyi başardığını söyledi. Obeid, uzun süre bekletilmiş küflü ekmeği göstererek, "Yemin ederim ki bu çürümüş ekmek havadan atıldı. Biz insanız ve bize yapılanlar suçtur" ifadesini kullandı. Etraftaki sivilleri gösteren Obeid, "Şu aç insanlara bakın. Hepsi yiyecek aramak için evlerini terk etti" dedi.

"Hiçbir şey alamadım"

Yardım paketlerine ulaşmak için bölgeye gelen Filistinli bir sivil, "65 yaşındayım, şeker ve tansiyon hastasıyım, buraya yiyecek aramaya geldim, hiçbir şey alamadım. Çocuklarımı doyurmak için sadece 1 kilogram un istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı doyuracak hiçbir şeyim yok. Tüm dünyaya, Gazze Şeridi'nde başımıza gelenlerin büyük bir adaletsizlik olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Açlık nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı. - GAZZE