Gazze İçin Şefkat Eli: Yahyalı'da Yardım Panayırı Düzenlendi - Son Dakika
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Gazze İçin Şefkat Eli: Yahyalı'da Yardım Panayırı Düzenlendi

Gazze İçin Şefkat Eli: Yahyalı\'da Yardım Panayırı Düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen yardım panayırı, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Panayırda, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve el işi ürünleri satışa sunuldu. Elde edilen gelirin tamamı Gazze'deki mağdur ailelere bağışlanacak.

18.04.2025 18:36  Güncelleme: 18:47
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen yardım panayırı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek, el işi ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Derneği Yahyalı İlçe Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen panayırda elde edilen tüm gelirin, Gazze'deki mağdur ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Panayıra katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, İHH Yahyalı İlçe Temsilcisi Ümit Uzun, mahalle muhtarları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, yönetim kurulu üyeleri, hem alışveriş yaparak destek verdiler hem de panayır alanında kurulan bilgilendirme stantlarında Gazze'deki durum hakkında bilgi edindiler.

Panayırı gezerek gönüllülerle sohbet eden Başkan Öztürk, "Gazze'de yaşanan acı hepimizin yüreğini yakıyor. Yahyalı'mızın güzel insanları ile bugün 'Gazze'ye Selam, Direnişe Devam' sloganı ile bir araya geldik. Bizler geçen gün yapılan Filistin için tekbir yürüyüşünde yine meydanımızdaydık. Ölüm pahasına da olsa kıyamete kadar Filistin'in yanında olacağız. Yapılan bu hayır panayırına sessiz kalmayan belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personelimizin kendi aralarında topladığı 50 bin TL nakit parayı da yardım sandığına atacağız. Kendilerini tek tek tebrik ediyorum. Rabbim yapılan yardımları kabul buyursun. Burada bir nebze de olsa fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Duyarlı vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca Gazze'ye yönelik bilgilendirme broşürleri de dağıtılırken, vatandaşlar panayıra yoğun katılım gösterdi. Yardım kampanyası kapsamında panayırın belirli aralıklarla tekrarlanacağı belirtildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Şefkat Eli: Yahyalı'da Yardım Panayırı Düzenlendi - Son Dakika

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