Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 70 Milyar Dolar Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 70 Milyar Dolar Gerekiyor

Gazze\'nin Yeniden İnşası İçin 70 Milyar Dolar Gerekiyor
14.10.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNDP Temsilcisi Cilliers, Gazze'nin yeniden inşası için en az 70 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bölgenin yeniden inşası gündemdeki yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki tüm binaların yüzde 80'inden fazlasının yıkılmış ya da hasar görmüş durumda olduğunu ve en az 55 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini belirtti.

BİNALARIN YÜZDE 92'Sİ HASARLI YA DA YIKILMIŞ

Özel Temsilci Cilliers, Gazze şehrinde ise yıkılmış ya da hasar görmüş binaların oranının yüzde 92 olduğu aktardı. Bazı bölgelerde moloz temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Jaco Cilliers, patlamamış mühimmatlar nedeniyle çalışmaların ciddi şekilde aksadığını da sözlerine ekledi.

"70 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

UNDP Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının maliyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından yapılan yeniden inşa maliyeti tahminine göre bölgenin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için en az 70 milyar dolar gerekecek" ifadelerini kullandı. Cilliers ayrıca, ABD'nin yanı sıra bazı Arap ve Avrupa ülkelerinden, 70 milyar dolarlık bütçeye katkı konusunda umut verici erken sinyaller aldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, cenevre, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 70 Milyar Dolar Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde tren kazası faciası 66 kişi yaralandı Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürmene kılıcı hediyesi Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediyesi
Kahreden olay Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Nedeni çok ilginç İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti Nedeni çok ilginç! İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti

14:00
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:55
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 14:23:29. #.0.6#
SON DAKİKA: Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 70 Milyar Dolar Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.