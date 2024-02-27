Gazze Şeridi\'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor

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Gazze Şeridi'nde ailesiyle çadırda yaşayan 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, kendi yaptığı mini rüzgar türbini ile elektrik üretiyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli aileler, çadır kamplarında kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ailesiyle birlikte kampta yaşayan 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, pervanelerle yaptığı mini rüzgar türbinleriyle elektrik üretiyor. Rüzgar tribünlerini çadırlarının yanındaki tek katlı bir evin çatısına yerleştiren Attar, ürettiği elektriği kablolarla kurduğu sistemle çadırı aydınlatmak için kullanıyor.

Kampta yaşayanların "Gazzeli Newton" lakabını taktığı Attar, "Kampa geldiğimizde elektrik kesintisi oldu. 20 gün süren karanlıktan sonra pervane satın alıp rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi düşündüm. Hurda pazarına gittim ve pervane aldım. Başarılı olana kadar projem üzerinde çalıştım" dedi.

"Hayalim mühendis olmak"

Ekipmanı hazırlama aşamasında birçok zorlukla karşılaştığını belirten Attar, bir süre kablo ve şalter gibi gerekli malzemeleri bulamadığını söyledi. Attar, "Hayalim Gazze Şeridi'ndeki kuşatmanın sona ermesi, evlerimize, okullarımıza dönmemiz ve mühendis olmak" şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah şehrinde yaklaşık 1.3 milyon yerinden edilen Filistinli yaşıyor. - GAZZE ŞERİDİ