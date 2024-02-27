Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor

Gazze Şeridi\'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, ailesiyle birlikte çadırda yaşarken kısıtlı imkanlarla elektrik üretmek için mini rüzgar türbini yapmıştır. Attar, çadırı aydınlatmak için ürettiği elektriği kullanmaktadır. Attar, Gazze Şeridi'ndeki kuşatmanın sona ermesi ve mühendis olma hayalini dile getirmiştir.

27.02.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde ailesiyle çadırda yaşayan 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, kendi yaptığı mini rüzgar türbini ile elektrik üretiyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli aileler, çadır kamplarında kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ailesiyle birlikte kampta yaşayan 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, pervanelerle yaptığı mini rüzgar türbinleriyle elektrik üretiyor. Rüzgar tribünlerini çadırlarının yanındaki tek katlı bir evin çatısına yerleştiren Attar, ürettiği elektriği kablolarla kurduğu sistemle çadırı aydınlatmak için kullanıyor.

Kampta yaşayanların "Gazzeli Newton" lakabını taktığı Attar, "Kampa geldiğimizde elektrik kesintisi oldu. 20 gün süren karanlıktan sonra pervane satın alıp rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi düşündüm. Hurda pazarına gittim ve pervane aldım. Başarılı olana kadar projem üzerinde çalıştım" dedi.

"Hayalim mühendis olmak"

Ekipmanı hazırlama aşamasında birçok zorlukla karşılaştığını belirten Attar, bir süre kablo ve şalter gibi gerekli malzemeleri bulamadığını söyledi. Attar, "Hayalim Gazze Şeridi'ndeki kuşatmanın sona ermesi, evlerimize, okullarımıza dönmemiz ve mühendis olmak" şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah şehrinde yaklaşık 1.3 milyon yerinden edilen Filistinli yaşıyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Çevre, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki çocuk, kendi yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement