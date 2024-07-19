Gazze Şeridi'nde Atık Sularında Çocuk Felcine Neden Olan Virüs Tespit Edildi

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Gazze Şeridi'nde atık sulardan alınan numunelerde çocuk felcine neden olan virüs tespit edildiği, bunun "gerçek bir sağlık felaketinin habercisi" olduğu ifade edildi.

İsrail'im 287 gündür bombardımanı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani durum gittikçe derinleşiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordineli olarak atık su örnekleri üzerinde yapılan testlerin sonuçları paylaşıldı. Altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadırları arasında ve bölge sakinlerinin bulunduğu yerlerde biriken ve akan atık sularda çocuk felcine neden olan virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüsün "gerçek bir sağlık felaketinin habercisi" olduğu belirtilen açıklamada, binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Suyun az ve kanalizasyon suyuyla kirlendiği, tonlarca çöpün biriktiğine dikkat çekilerek İsrail saldırganlığının derhal durdurulması, temiz su sağlanması, kanalizasyon hatlarının onarılması ve yerinden edilen insanların yaşadığı yerlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması çağrısında bulunuldu. - GAZZE