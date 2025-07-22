Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Kıbrıs Gazisi Ahmet Yaylak\'ı Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Vefa Buluşmaları" kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ahmet Yaylak'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette gaziye minnet duygularını ileten Başkan Büyükgöz, gazilerin ülke için önemine dikkati çekti. Büyükgöz, "Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlık ve onuru uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Onların hatıraları bizim için çok kıymetli. Kendilerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Gazi Ahmet Yaylak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ