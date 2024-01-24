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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçeye Yapılan Hizmetleri Anlattı - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçeye Yapılan Hizmetleri Anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muşlular, Kastamonulular ve Balkan Türkleri ile bir araya gelerek yapılan hizmetleri anlattı. Kamulaştırma, okul ve cami sorunlarının çözüldüğünü belirten Büyükgöz, Gebze'nin sorunlarını temizlemeye devam ettiklerini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçeye Yapılan Hizmetleri Anlattı
24.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:43
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İlçeye yapılan hizmetleri anlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bir milyar lira civarında kamulaştırma yaptık. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözdük ve İlçe Milli Eğitim'e teslim ettik. Diğer taraftan 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmaları programı çerçevesinde Muşlular, Kastamonulular ve Balkan Türkleri ile bir araya geldi. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda slayt gösterimi eşliğinde hizmetlerini anlatan Büyükgöz, "Biz 'Sağlam işler yaptık. Gebze'yi sağlama aldık' diye bir cümle kurduk. Bazılarınız içinden 'Bu cümlenin bir karşılığı var mı? Bu cümlenin altı üstü dolu mu?' diye sorabilirler. Gelin Gebze'yi nasıl sağlama almışız hep beraber bakalım. Bu kentin kronikleşmiş bazı sorunları vardı. Bunlar geçmiş 50 yıldan, 100 yıldan kalan sorunlardı. İşte bizler işe bu sorunları temizlemekle işe başladık. Öncelikle bir milyar lira civarında kamulaştırma yaptık. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözdük ve İlçe Milli Eğitim'e teslim ettik. Diğer taraftan 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Cami yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırmış ve bu kente 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözdük. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam ettik" dedi.

Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Hasan Payyu, Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Musa Tunoğlu, Gebze Kastamonulular Dernek Başkanı Ergün Kepenek, Darıca Kastamonulular Başkanı Deniz Ünal, Dilovası Kastamonulular Dernek Başkanı Mehmet Dağ, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Uzun, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu ile Gebze Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Çalışkan katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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