Gebze\'de Kaldırım İşgallerine Zabıta Denetimi

Gebze'de yayaların geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan iş yerlerinin malzemelerine el konuldu.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde denetim yaptı. Daha önce yazılı olarak uyarılan ancak tanınan süre sonunda işgale devam ettiği tespit edilen iş yerlerine ait olan ve yaya geçişini engelleyen malzemeler, ekipler tarafından toplanarak belediye depolarına kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yalnızca şikayet üzerine yapılmadığını, kent genelinde yaya yollarının amacına uygun kullanımını sağlamak için rutin kontrollerin periyodik olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kaldırımların amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Tüm esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki rutin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ