 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de şehitler için dualar edilerek yemek dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de şehitler için dualar edilerek yemek dağıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda şehitler için mevlit okunarak dualar edildi ve yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Katılımcılar arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve sivil toplum kuruluşları da vardı.

Gebze\'de şehitler için dualar edilerek yemek dağıtıldı
29.12.2023 - 20:55,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dualar edilerek 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda ilk önce şehitler için mevlit okunarak dualar edildi. Daha sonra mobil aşevinde yapılan yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehitler için hayır yemeği dağıttıklarını söyleyen derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, "12 şehidimiz var. Şehitlerimiz adına hem hatimler okuttuk, hem de onların ruhların etli pilav dağıtıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dernek olarak nerede ihtiyaç varsa orada oluyoruz. Sabah İdlib'den geldik, orada da çalışmalarımız var. Rabbim bir daha bu acıyı bizlere yaşatmasın. 15 Temmuz Darbesi yaşandı ve insanların güvenleri sarsıldı. Özellikle STK'lara, yardım kuruluşlarına güven azaldı. İnsanlara tavsiyemiz yapacağınız yardımı mutlaka güvenilir yerlere yapın" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Hayrat, Gebze, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de şehitler için dualar edilerek yemek dağıtıldı - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:39:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de şehitler için dualar edilerek yemek dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement