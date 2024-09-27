Gebze\'de Zabıta Ekiplerinden Afiş Denetimi

Yerel

Gebze'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlattı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen özellikle halkın yoğun olduğu meydanlar, parklar, caddeler ve sokaklar üzerinde bulunan elektrik direkleri, okul önleri, trafolar, ağaçlar, duvarlar, panolar, otobüs durakları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi birçok noktaya afiş asanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin çeşitli bölgelerinde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri; gelişigüzel, izinsiz ve mevzuata aykırı asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afişleri tek tek topladı. Ekipler, uyarıları dikkate almayanlar hakkında kanuni işlem uyguladı. - KOCAELİ