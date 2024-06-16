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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

ERZİNCAN - Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Erzincan'da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

Şimşek çakmaların ardından kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.