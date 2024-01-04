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Gediz Belediye Başkanı, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti - Son Dakika
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Gediz Belediye Başkanı, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Akçadurak, meclis üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket ve saat takdim etti.

Gediz Belediye Başkanı, Meclis Üyelerine Teşekkür Etti
04.01.2024 - 11:22,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis Üyeleri ile Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısı için Ilıca Termal Tatil Köyünde bir araya geldi. Görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Akçadurak, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Belediye Başkanı Akçadurak, Gediz Belediye meclis üyelerinin her zaman Gediz ve Gedizlinin lehine kararlar aldığını ifade ederek, "Meclis çalışmalarımızda parti ayrımı gözetmeksizin Gediz için güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Meclisimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

2019-2024 Yerel Yönetim döneminde göstermiş oldukları çaba ve gayretler doğrultusunda Gediz'in gelişim ve dönüşümündeki katkılarından dolayı Belediye Meclis Üyelerine, Gediz halkı adına teşekkür ederek, plaket ve saat takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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