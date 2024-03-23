Gediz Belediyesi Personeli Ramazan İftarında Buluştu

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Kütahya'nın Gediz Belediye personeli, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Park Orman Kafe'de düzenlenen yemeğe, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Davetimize icabet ederek iftar yemeğimize katılan personelimiz, eşleri ve çocuklarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, 11 ayın sultanı Ramazan ayını sağlık, sıhhat, huzur ve barış içinde tamamlamayı nasip etsin. Bu aylar çok önemli. En güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, halkımız ve sizler için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KÜTAHYA