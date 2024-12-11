Gediz\'de \'Genç Gönüller\' Projesi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Üniversite öğrencileri, Fatih Kur'an Kursu'nda ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek onların derslerine yardımcı oldu, değerler eğitimi verdi ve eğitici oyunlar oynadı.

Bu önemli projeyle gençlerin, bilgi, ahlak, adalet, merhamet gibi insani hasletlerle yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlikte, gönüllü üniversite öğrencileri minik öğrencilere rehberlik ederek hem derslerinde destek oldu hem de değerli bir sosyal ortam oluşturdu.

Etkinliği ziyaret eden Gediz İlçe Müftüsü V. Osman Avcı, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Bu güzel etkinliği düzenleyen Manevi Danışmanlarımıza ve Kur'an Kursu hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca etkinliğimize gönüllü olarak katılan üniversite öğrencilerimize ve evlatlarını bizlere emanet eden ailelere de minnettarız" dedi. - KÜTAHYA