Gediz'de Genç Yetenek Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gediz'de Genç Yetenek Taraması

Gediz\'de Genç Yetenek Taraması

Gediz'de 601 3. sınıf öğrencisinden 55'i yetenekli belirlenerek özel antrenman programına alındı.

18.09.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen testler sonucu ilçedeki 3. sınıf öğrencilerinin yetenekleri değerlendirildi. Türkiye genelinde yapılan tarama kapsamında Gediz'de 601 öğrenci testlere tabi tutuldu ve bunlardan 590'ı teste katıldı. Test sonuçlarına göre, 55 öğrenci yetenekli olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan yetenek taramasının ardından, seçilen sporcular ve aileleri için Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, yetenekli öğrencilerin gelecekteki antrenman programları hakkında bilgi verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, seçilen öğrencilerle ilgili olarak haftada 2 veya 3 gün özel antrenmanlar yapılacağını belirtti. Keskin, "Bu yetenek taramasının amacı, genç yeteneklerimizi erken yaşta keşfetmek ve onları uygun spor branşlarına yönlendirmektir. Seçilen öğrencilerimiz, antrenörlerimiz tarafından titizlikle çalıştırılacak. Önümüzdeki yıl, öğrencilerimizin gelişim düzeylerini yeniden değerlendireceğiz ve uygun spor branşlarına yönlendireceğiz. Bu süreçte ailelerimizin desteği de büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantıda ayrıca, antrenör Yıldıray Kaya ve diğer antrenörler de öğrencilere yönelik olarak yapılacak antrenman programları hakkında bilgi verdiler. Genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bu program, Gediz'in spor alanındaki potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Eğitim, Gediz, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz'de Genç Yetenek Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:45:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gediz'de Genç Yetenek Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement