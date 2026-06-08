Gediz\'in altın kızları 2 yıldır katıldığı her yarışmadan dereceyle döndüler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde "Altın Kızlar" olarak anılan Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri, katıldıkları Türkiye ve dünya çapındaki şampiyonalardan madalyayla dönme geleneğini bu yıl da bozmadı. Son iki yılda katıldıkları tüm yarışmalarda mutlak bir derece elde ederek bir ilçe okulunun neleri başarabileceğini tüm Türkiye'ye gösteren genç şefler, bu kez İstanbul'da düzenlenen uluslararası arenada dev bir başarıya imza attı.

"Türk Dünyası Mutfağı" temasıyla düzenlenen MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nın final etabı İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'nin 81 ilinden bin 221 öğrenci ve 8 farklı ülkeden gelen genç şefler, Türk dünyasının ortak mutfak mirasını sergilemek için kıyasıya yarıştı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in de katılımıyla düzenlenen görkemli ödül töreninde, Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi jüriden tam not alarak bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Öğretmenleri İsmail Hakkı Güleç'in koordinatörlüğünde yarışmaya aylar süren titiz bir çalışma ile hazırlanan öğrencilerin sunduğu menü, geleneksel Türk ve yöre mutfağının en seçkin örneklerini profesyonel tabaklara taşıdı. Bu çerçevede, öğrenci Gözde Yorulmaz Başlangıç tabağında yöresel lezzeti Sıkıcık Çorbası ile jüri karşısına çıktı. Emine Dayı Ana yemek kategorisinde harika bir sunumla Keşkekli Kuzu İncik hazırladı. Asiyenur Kocabaş ise Tatlı olarak özgün bir dokunuşla Höşmerim Dolgulu Baklava servis ederek büyük beğeni topladı. Bakan Yusuf Tekin'den övgü aldı.

Elde edilen uluslararası başarının ardından gurur dolu bir açıklama yapan Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aslan, okulun mesleki eğitimdeki gücüne vurgu yaptı. Aslan, "Maşallah kızlarımıza, bir ilçe okulunun ve meslek liselerimizin doğru desteklendiğinde neler yapabileceğini bir kez daha en üst perdeden gösterdiler. Biz bu yola çıkarken inandık ve başardık. Son iki yıldır katıldığımız her organizasyondan derecelerle dönüyorduk, bu uluslararası başarıyla da emeklerimizi taçlandırmış olduk. Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in elinden bu madalyaları almak bizler için tarifsiz bir onur" dedi.

Aslan, "Bu süreçte gece gündüz demeden öğrencilerimize rehberlik eden kıymetli öğretmenimiz İsmail Hakkı Güleç'e ve gayretleri ile bizleri gururlandırarak okulumuzun ve şehrimizin adını dünyaya duyuran altın kızlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gediz Kaymakamımız Sayın Emrah Uzun'a, Belediye Başkanımız Sayın Necdet Akel'e, her zaman meslek liselerinin yanında olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Vedat Öztürk'e, Esnaf Odaları ve Kooperatif başkanlarımıza, Avukat Şeref Han'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Recep Aydın'a ve tüm Gediz halkına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Okula ve meslek liselerine verdiği güçlü desteklerle tanınan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk de başarılı öğrencileri tebrik ederek, "Emek veren, özveriyle çalışan öğretmenlerimize ve gayretleri ile bizleri gururlanıp şehrimizin adını başarılarla duyuran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Mesleki eğitimin üretimdeki gücünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA