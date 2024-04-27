Gediz Müftülüğü'nden 54 çifte nikah - Son Dakika
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Gediz Müftülüğü'nden 54 çifte nikah

Gediz Müftülüğü\'nden 54 çifte nikah

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesinin ardından 2019 yılından bu yana toplam Gediz Müftülüğü tarafından 54 nikah kıyıldığı bildirildi. Müftülük, evlenecek çiftlerin başvurusu üzerine nikah kıyma işlemini gerçekleştiriyor. Son olarak iki kardeşin nikahları da kıyıldı. Nikahları kıyılan çiftlere dini vecibeler anlatılırken, gençlere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

27.04.2024 12:16
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesinin ardından 2019 yılında bu yana toplam Gediz Müftülüğü tarafından 54 nikah kıyıldığı bildirildi.

Bu çerçevede Gediz Müftülüğü, evlenecek çiftlerin başvurusu üzerine nikah kıyma işlemini yerine getiriyor.

Nikah işlemlerine devam eden Gediz Müftülüğü son olarak iki kardeşin nikahları kıyıldı.

Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezinde Müftülük personeli Resul- Selda Kartal çifti ile kardeşi Memiş- Hilal Kartal çiftinin nikahı Müftü Sebahattin Turan tarafından kıyıldı.

Nikahları kıyılan çiftleri mutluluklar dileyen Müftü Sebahattin Turan, "Huzurlu ve sağlıklı bir evlilik için karşılıklı sevgi, saygı önemlidir. Evliliğiniz süresince yerine getirilmesi gereken dini vecibelerinizi yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Müftülüğümüz verilen yetki ile nikah kıyma işlemini Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezimizde gerçekleştiriyoruz. çiftlerimize dini vecibelerini anlatıyoruz. Nikahlarını kıydırmak isteyen tüm gençlerimizi merkezimize bekliyoruz " dedi.

Nikah işlemi sonrasında Müftü Turan tarafından gençlere Kur'anı Kerim hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Müftülüğü'nden 54 çifte nikah - Son Dakika

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