Gediz\'de tarhana pişirme yarışması için finalistler belirlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki "22'nci Geleneksel Gediz Tarhana Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek Tarhana Pişirme Yarışması için finalistler belirlendi.

Coğrafi işaretli meşhur Gediz tarhanasını en iyi pişiren ismi belirleyecek dev yarışmanın merakla beklenen finalistleri, Gediz Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen şeffaf kura çekimi sonucunda resmi olarak netleşti. Kura çekimi heyecanına ortak olmak ve süreç hakkında bilgi almak üzere belediye binasına gelen çok sayıda kadın yarışmacı, Gediz Belediyesi yetkilileri tarafından ağırlanarak başarı dilekleriyle uğurlandı.

Yapılan titiz kura çekimi neticesinde büyük finalde yarışmaya hak kazanan asil ve yedek isimler, hiçbir sıralama gözetilmeksizin düz metin olarak kamuoyuna duyuruldu. Buna göre meşhur Gediz lezzetini jüriye sunacak olan asil finalistler Aysun Demir, Emine Özdemir, Havva Ünalan, Hatice Yüksel, Fadime Adakuş, Elmas Erdoğan, Pınar Küçük, Rabia Korkmaz, Hamide Yıldız ve Nazmiye Işık oldu. Yaşanabilecek muhtemel aksiliklere karşı hazırlıklı olmak amacıyla belirlenen yedek yarışmacı listesinde ise Hatice Akgün, Güzide Özsoy ve Elmas Gürçeşme isimleri yer aldı. Büyük bir heyecana sahne olacak olan finalistler, 21 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Yaşam Kafe'de kurulacak olan ocakların başına geçerek en güzel tarhanayı pişirmek için hünerlerini sergileyecek ve jüri üyelerinin beğenisine sunacak. - KÜTAHYA