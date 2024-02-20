GEKA\'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı\'nda 2024 Yol Haritası Belirlendi

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Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Muğla'da gerçekleştirilen Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 160'ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ajansın 2024 yılı yol haritası belirlendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 160'ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda öncelikli olarak ajansın birimlerinin yıllık faaliyet raporu Genel Sekreterlik tarafından yönetim kuruluna sunuldu. 2024 yılı çalışma programında yer alan ve yıl içerisinde ajans tarafından yürütülmesi planlanan destek programları hakkında görüşüldü. Aralık 2023 itibarıyla sona eren teknik destek ve fizibilite desteği programları da toplantıda yönetim kurulu tarafından gözden geçirildi. Vali Canbolat, bölgede söz konusu programlara proje sunan, destek almaya hak kazanan ve projelerini başarıyla yürüten kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek başarılarından dolayı onları tebrik etti. Ayrıca toplantıda 2024 yılı teknik destek ve fizibilite desteği programlarının içeriği de görüşüldü. Ocak ayı itibarıyla ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nın da (SOGEP) görüşüldüğü toplantıda Vali Yakup Canbolat, son başvuru tarihi 1 Mart 2024 olan bu programa Aydın, Denizli ve Muğla'dan proje önerilerinin GEKA'ya sunulmasını beklediklerini belirtti. Toplantıda son olarak GEKA'nın 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler hakkında yönetim kurulu, genel sekreterlik tarafından bilgilendirildi.

Aydın Valisi Canbolat, ajansın kurulduğu günden bu yana yönetim kurulunda görev alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yönetim kurulundaki görevinin tekrar aday olmaması nedeniyle seçimlerden sonra biteceğini belirterek ajansa hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve ajans yetkilileri katıldı. - AYDIN