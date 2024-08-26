Geleneksel Güre Sarıkız Hayrı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Geleneksel Güre Sarıkız Hayrı Gerçekleştirildi

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Kazdağları'nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına düzenlenen ve bu yıl 34. 'sü yapılan Güre Sarıkız Hayrı, Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Güre-Kavurmacılar mevkiinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

26.08.2024 19:48  Güncelleme: 19:52
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34. Geleneksel Güre Sarıkız hayrı gerçekleştirildi

BALIKESİR - Kazdağları'nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına düzenlenen ve bu yıl 34. 'sü yapılan Güre Sarıkız Hayrı, Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Güre-Kavurmacılar mevkiinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Efsanelere konu olan Sarıkız'ı anmak için Kazdağları'nın eteklerinde ki Güre Mahallesi'ne bağlı Kavurmacılar Mevki'nde düzenlenen etkinlikte mevlüt okundu, dualar edildi. Geceden hazırlanan yemekler, katılımcılarla birlikte paylaşılarak dostluk ve dayanışma ruhu pekiştirildi. Şerbetler içildi, sohbetler edildi ve bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğu yaşandı.

Bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri olan Sarıkız'ı anma etkinliği, bu yıl da geniş katılımıyla dikkat çekti. Etkinliğe ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve ilçe protokolü, oda başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneklerin yaşatıldığı bu özel günün organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Sarıkız'ın bölge için önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı. Bu değerin yaşatılması ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının açısından bu etkinliğin önemli olduğunu ifade etti. Katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geleneksel Güre Sarıkız Hayrı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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