Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Gazeteciler Cemiyeti\'ni ağırladı

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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Öncelikli hedeflerimizin başında madde bağımlılığıyla mücadele geliyor. Gençlerimizi bu yıkımdan kurtarmalıyız" dedi.

Gemlik'i tehdit eden iki farklı "yıkım gerçeği" olduğunun altını çizen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik olarak iki farklı yıkım tehdidiyle karşı karşıyayız. Bunlardan ilki, gençlerimizin pençesine düştüğü madde bağımlılığı, diğeri de deprem. Beraberinde toplumsal bir yıkımı getirecek olan madde bağımlılığına karşı, Gemlik Belediyesi olarak, Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet güçlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte hareket edeceğiz. İlçemizdeki metruk binaları yıktıkça, madde bağımlılığına karşı mesafe almış olacağız. Halen merkezdeki 5 mahallemizde yaklaşık 150 metruk bina var. Bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer yandan çocukların ilgi duyduğu her alanda gelişmesi için destek çalışmaları yapacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onları korumalıyız" dedi.

İlçeyi tehdit eden bir diğer yıkım tehdidinin deprem olduğunu kaydeden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Güvenli yapıların inşa edileceği rezerv alanlarımız var. Bu alanları değerlendireceğiz. Ayrıca yerinde kentsel dönüşüme de önem vereceğiz. Halkımızın depreme karşı güvenli yapılarda ikamet etmeleri öncelikli projelerimizin ilk sırasında" şeklinde konuştu.

Belediye başkanı seçilmeden önce yaklaşık 20 yıl sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını ve her siyasi görüşten Gemlikli ile, ilçenin sorunlarına çözüm bulma hedefiyle bir araya geldiğini, ortak çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Şükrü Deviren, "Seçimin ardından siyaseti bir yana bırakarak bütün vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için çalışmaya başladım. Gemlik'teki 35 mahalleyi ezbere biliyorum. Projelerimizde "kazan kazan" prensibiyle hiçbir kesimi mağdur etmeden, kamu yararını gözeterek uygulamalar yapacağız. Örneğin Togg bizim markamız. Belediyemize Gemlik mavisi Togg araçlar alarak markamıza sahip çıkacağız. Bir diğer sorunumuz trafik. Gemlik'in otoyol anlamında girişi ve çıkışı bile yok. Çok karmaşık. Karayolları ile birlikte çalışacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz" dedi.

Gemlik nüfusunun 122 bine ulaştığını ve bu nüfusa hizmet üretecek finansal kaynaklara sahip olmadıklarını sözlerine ekleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Mali sıkıntı nedeniyle yatırımlar durma noktasında. Personel maaşları bile zorlukla ödeniyor. Bu nedenle ilk aşamada israfın kaynağını tespit ediyoruz. Toplumsal faydaya sahip olmayan hizmetleri gözden geçireceğiz ve gereksiz yerlere kaynak aktarılmasına son vereceğiz. Parayı kontrol etmeyi bileceğiz. Finans konusu önemli. Her konuda olduğu gibi bu konuda da şeffaf olacağız" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e, açık yüreklilikle yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa yararına yapılacak çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bursa basınını oluşturan gazete, radyo, televizyon ve internet haber sitelerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve en güçlü yerel medyanın Bursa'da görev yaptığını söyleyen Kolaylı, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin 550 üyesiyle sektöre ve sektörde çalışan basın mensuplarına hizmet ürettiğini vurguladı.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Yıldıran, Musa Öztürk, Nejat Kırbulut, Cemal Ekentok ve Hurşit Topal ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı. - BURSA