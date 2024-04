Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Mal Beyanını Açıkladı

Yerel

(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Gayrimenkul, otomobil, hisse senedi ve mevduat hesabı gibi çeşitli taşınmazların bulunduğu mal beyanı; edinim yılları ve o yılki edinim değerleri ile birlikte Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde imza altına alındı.

Gemlik Belediyesi'nin 'şeffaf belediyecilik' anlayışıyla ilçeye hizmet ettiğini belirten Başkan Şükrü Deviren, "Her hafta gerçekleştirdiğimiz halk günüyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Hem sokakta hem de yaptığımız etkinliklerle her zaman vatandaşımızın yanında oluyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı görevimizin her anında devam ettireceğiz. Bugün belediyemizin panosuna mal beyanımızı asarak vatandaşlarımıza ilan ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in mal beyanı, belediyenin duyuru panosuna asıldı.