Gemlik Belediyesi'nde sokak hayvanları için seferberlik - Son Dakika
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Yerel

Gemlik Belediyesi'nde sokak hayvanları için seferberlik

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sokaktaki canları besleme çalışmalarına katılarak onları tedavi edip sahiplendireceklerini söyledi. Gemlik'te bulunan besleme istasyonları ve mama odakları düzenli olarak kontrol ediliyor.

02.08.2024 15:44  Güncelleme: 15:52
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Gemlik Belediyesi'nde sokak hayvanları için seferberlik

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenli olarak gerçekleştirdiği sokaktaki canları besleme çalışmalarına katıldı. Ekipler ile birlikte mama odaklarına su ve mama takviyesi yapan Deviren, "Sokaktaki canlar bizim dostlarımız, tedavi edip, kısırlaştırıp sahiplendireceğiz. Onları yaşatacağız" dedi.

Gemlik'te merkez ve çevre mahallelerde olmaz üzere 50 adet bulunan besleme istasyonu, mama odağı ve mama ve su kaplarının kontrol, bakım ve doldurma çalışmaları devam etti. Gencali mahallesindeki çalışmalara Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile muhtar Mürüvet Günay da katıldı. Hasarlı mama odakları yenileri ile değiştirildi. Mamanın yanı sıra sıcak havalarda sokaktaki canların faydalanması için su kapları da dolduruldu.

Gemlik Belediyesi tarafından her yıl 800 ile bin köpeğe tedavi ve kısırlaştırma yapıldığını belirten Başkan Deviren, başka il ve ilçelerden Gemlik kırsalına sahipsiz köpeklerin bırakıldığını söyledi. Yetkililerin kendi bölgelerinde kısırlaştırma yaparak sokaktaki canlara sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Deviren, "Problemi bu şekilde çözemeyiz. Herkes kendi bulunduğu noktada sokak hayvanlarına sahip çıkar ve onları kısırlaştırırsa hayvanların uyutulması konusu gündemden çıkmış olur" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediyesi\'nde sokak hayvanları için seferberlik
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi'nde sokak hayvanları için seferberlik - Son Dakika

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