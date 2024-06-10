Gemlik Konteyner Kentindeki Konteynerler İlçeye Geri Getirildi - Son Dakika
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Yerel

Gemlik Konteyner Kentindeki Konteynerler İlçeye Geri Getirildi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Gemlik konteyner kentindeki konteynerler, depremzedelerin yerleştirildiği kalıcı konutlara yer açmak amacıyla ilçeye geri getirildi. Konteynerler, Gemlik Kaymakamlığı tarafından belirlenen bir alana indirilerek bakımı yapılacak ve afet durumunda kullanılmak üzere hazır hale getirilecek.

10.06.2024 11:34
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 6 Şubat depremleri sonrası İskenderun'da kurulan Gemlik konteyner kentindeki konteynerler ilçeye geri getirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, 50 binin üzerinde can kaybına ve yaralanmaya sebep oldu.

Bu süreçte ilk harekete geçen ve konteyner kent kurulması için öncülük eden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu ve yönetim kurulunun yanı sıra binlerce üyesi ve iş insanının desteği ile kısa sürede İskenderun'da bin 500 kişinin barınabileceği, içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanmış ve 114 konteyner ev depremzedelere teslim edilmiş, bölgede aşevi de kurulmuştu.

Devlet tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleştirilen depremzedelerin kullandığı konteynerler, geçen hafta oda üyesi nakliye firmalarının desteği ile Gemlik'e geri getirilerek, alt yapısı oluşturulan alana yerleştirildi.

114 konteyner Gemlik Kaymakamlığının belirlediği bir alana indirilirken, bakımı yapılacak ve herhangi bir afet durumunda kullanılmak üzere hazır hale getirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Konteyner Kentindeki Konteynerler İlçeye Geri Getirildi - Son Dakika

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