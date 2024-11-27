Gemlik'te Gerçekçi Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Gerçekçi Deprem Tatbikatı Yapıldı

Gemlik\'te Gerçekçi Deprem Tatbikatı Yapıldı

Bursa Valiliği koordinesinde Gemlik'te 6.0 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

27.11.2024 16:30
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Bursa Valiliği koordinesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre 6.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası binin üzerinde personel ve 200'ün üzerinde araç bölgeye sevk edilerek, arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ile birlikte Gemlik'te binin üzerinde personel, 200'ü aşkın araç ve 23 arama kurtarma ekibiyle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, 6.0'lık deprem senaryosunun canlandırıldığını ifade ederek, 23 çalışma grubunun koordineli bir şekilde çalışarak senaryoyu hayata geçirdiğini kaydetti. Senaryo gereği enkaz altında kalan bir vatandaşın ekiplerin enkaz altı canlı arama dedektörü ve arama kurtarma köpekleriyle yaptığı çalışma sonucu yeri tespit edildi. Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, enkaz altında kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkararak en yakın sağlık kuruluşuna sevk etti.

"Hazır ve dinç olduğumuzu kamuoyuna göstermiş olduk"

Gemlik'te muhtemel bir deprem riskine karşı tüm birimlerle hazır olduklarını söyleyen Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, "Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla Gemlik'te muhtemel bir depreme karşı nasıl müdahale edileceği ile ilgili bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Gemlik Kaymakamlığı ve AFAD Bursa İl Müdürlüğü ile 23 çalışma grubuyla birlikte sanki bir deprem olmuş gibi saat 13.30 itibarıyla hızlı bir şekilde harekete geçtiği ve müdahale ettiği senaryoyu şu an canlandırıyoruz. Bu tatbikata binin üzerinde personel ve 200'ün üzerinde araçla katılım gösterdik. Tamamıyla senaryo gerçekmiş gibi hayata geçiriliyor. AFAD tarafından akredite edilen arama kurtarma derneklerimiz var, bunlardan hafif, orta ve ağır akreditasyona sahip bulunuyor. Bunların da burada koordinasyon içerisinde çalıştığını gözlemliyoruz. Tabii tüm gerçekliği ile beraber arkamızda bulunan yıkıntılar da bu depremde bir enkaz olmuş gibi çalışmalarda kullanılıyor. Tüm birimlerimizle birlikte burada depreme hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz. Şu saate kadar büyük bir mutlulukla gözlemliyorum ki gerek 23 çalışma grubumuz gerek kaymakamlığımız, gerek AFAD İl Müdürlüğümüz depreme uyanık durumdalar ve çok yüksek bir tatbikat olsa dahi hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ve koordine edildiklerini gördük. Ayrıca yine arama kurtarma köpeklerimizin başarılarını gördük. Bizim görevimiz hazırlık yapmak. Türkiye deprem bölgesinde yer alıyor. Bu deprem olacağı anlamına gelmiyor ama tüm çalışma gruplarının görevi her an afete hazır olmak. Hazır ve dinç olduğumuzu aynı zamanda kamuoyuna burada göstermiş olduk" şeklinde konuştu.

Kamu ve özel arama kurtarma ekiplerinin tatbikatta gün boyu eğitim faaliyetleri başarıyla tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Gerçekçi Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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