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Genç Din Görevlileri Toplandı

Genç Din Görevlileri Toplandı
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Van İl Müftüsü, genç din görevlileriyle toplantılar yaparak görüş ve önerileri dinledi.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, il genelinde genç din görevlileriyle bir araya gelerek kapsamlı istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Van İl Müftülüğü tarafından merkez Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan personele yönelik başlatılan toplantı serisi devam ediyor. Yeni atanan ve 1990 sonrası doğumlu genç din görevlilerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmalarda "Tecrübe Paylaşımı", "Görev Bilinci" ve "Vizyon" başlıkları ele alındı. Toplantılarda kurumsal işleyişin geliştirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların ilk ağızdan tespiti ve din hizmetleri kalitesinin artırılması amacıyla personelin görüş, öneri ve talepleri dinlenerek rapora dönüştürüldü.

"Bizler bu dinin hizmetkarıyız"

Programda din görevlilerinin sorumluluklarına dikkat çeken İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, İ'la-yi Kelimetullah gayesinin önemine değindi. Konuşmasında "Müslümanca düşünüp, Müslümanca iş yapmanın" esas alınması gerektiğini belirten Şık, tarihteki en büyük hataların kendisini dinin sahibi zannedenlerden kaynaklandığını ifade ederek, "Bizler bu dinin ancak birer mensubu ve hizmetkarıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Din Görevlileri Toplandı - Son Dakika

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