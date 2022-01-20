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Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika

Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

20.01.2022 00:10

Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldıDiyarbakır karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı.

Genç- Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

BİNGÖL Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı.

Bingöl genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştı Bingöl'de, Genç- Diyarbakır Karayolu da tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Genç ilçesi çıkışında trafik ekipleri araçların geçişlerine izin vermezken, özellikle ağır tonajlı onlarca araçlar dün akşamdan itibaren yol kenarında mahsur kaldı. Aynı zamanda Genç- Diyarbakır Karayolu Tapantepe bölgesi mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar için de UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dün akşamdan bu yana yolda geçişlerin olmadığını belirten Şefki Yılmaz, "Burası Bingöl- Diyarbakır Karayolu. Akşam saat 20.00'den beri kar yağışı nedeniyle buradayız. Tapantepe'de mahsur kalan arkadaşlarımız var. Karayolları küreme yapmaya çalışıyor ama kar yağışı nedeniyle pek çalışamıyorlar. Kar yağışı durursa, yollar açılırsa gideriz" dedi.

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı
Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı
Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

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Diyarbakır, Tragger, Bingöl, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika
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