Genç Girişimci Akrep Zehiri İle Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç Girişimci Akrep Zehiri İle Yükseliyor

Genç Girişimci Akrep Zehiri İle Yükseliyor

Şanlıurfalı Mehmet Örenler, akrep zehirini yurt dışına satıp işini büyütmeyi hedefliyor.

18.11.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfalı genç girişimci Mehmet Örenler, ayda 10 bin akrepten sağımı yaparak elde ettiği zehirleri, litresi 10 milyon doları aşan fiyatlarla birçok ülkeye satıyor.

Şanlıurfa'da dört yıl önce babasının da desteğini alarak akrep yetiştiriciliğine başlayan Mehmet Örenler, bugünlerde işini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti. Karaköprü ilçesinde 5 bin 500 metrekarelik bir alanda kurduğu tesiste, 10 bin adet akrepten sağım yapan Örenler, elde ettiği zehirleri Güney Kore, Almanya, Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere gönderiyor. Özel izinle kurulan tesiste aylık ortalama 60 gram zehir sağımı yapan Örenler, bu iş için özel ekipmanlara sahip olunması gerektiğini belirtiyor.

Vali Şıkdak tesisi ziyaret etti

Özel güvenlik önlemlerinin alındığı tesisi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, genç girişimciyi tebrik etti. Üretim ve sağım yapılan alanları Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbeği ile gezen Vali Şıldak'a teşekkür eden Örenler, "İşimi daha da büyütmek istiyorum.Sağımdan elde edilen zehirler; panzehirin yanı sıra ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Özellikle de elde ettiğimiz panzehir nice hayatların kurtarılmasını sağlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Girişimci Akrep Zehiri İle Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:39:06. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Girişimci Akrep Zehiri İle Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.