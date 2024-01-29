 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlık mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlık mezuniyet törenine katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Müftülüğüne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlığı tamamlayan 118 gencin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Mezuniyet töreninde hafızlara belgeleri takdim edildi ve Yılmaz, hafızlara başarılar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlık mezuniyet törenine katıldı
29.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:42
Abone Ol

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Müftülüğüne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlığı tamamlayan 118 gencin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Karesi İlçe Müftülüğü'ne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 118 hafız için Çamlık'ta bulunan Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde bulunan Şehitler Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve gençlerin dualar okuduğu merasimde; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç gençlere hafızlık belgelerini takdim etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlara, hocalara, anne babalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini hafızlara bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler dilediğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Karesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlık mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika


15:21
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41
Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37
Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Son Dakika
15:21 Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11 Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41 Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41 Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37 Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37 İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
14:28 Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
14:24 KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 15:45:13. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlık mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement