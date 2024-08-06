Genç Kadın Yazar Kübra Aykutalp İlk Romanını Okuyucularıyla Buluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Genç Kadın Yazar Kübra Aykutalp İlk Romanını Okuyucularıyla Buluşturdu

Genç Kadın Yazar Kübra Aykutalp İlk Romanını Okuyucularıyla Buluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki genç kadın yazar Kübra Aykutalp, yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı ilk romanı olan 'Hayallerime Dokunma' kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Aykutalp, yazar olma hayaline ulaşmak için yoğun çaba gösterdi ve azimle çalışarak hayallerine kavuştu. Roman, geçmiş dönemlerde yaşanmış gerçek bir hikayeyi konu alıyor ve ikinci serisi üzerinde çalışılıyor.

06.08.2024 09:24
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki genç kadın yazar Kübra Aykutalp, yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı ilk romanı olan "Hayallerime Dokunma" kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Küçük yaşta hayalini kurduğu yazarlığı gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteren Tatvanlı Kübra Aykutalp, tüm zorluklara rağmen sonunda hayallerine kavuşmayı başardı. Henüz küçük yaşlardayken yazarlığa merak salan Aykutalp, birçok farklı nedenden dolayı ilk denemelerinde başarısız olsa da bu hayalinden vazgeçmedi. Bu yoldaki azim ve kararlılığını ısrarlı şekilde sürdüren Aykutalp, yazar olma hayaline 24 yaşında kavuştu. Kendi yaşantısından da ilham alarak yaşanmış gerçek bir hikayeyi kaleme alan Aykutalp, bir yıllık emeğinin ardından tüm zorluklara rağmen "Hayallerime Dokunma" adını verdiği ilk romanını okuyucularıyla buluşturdu. Tamamı iki kitaptan oluşacak olan roman, geçmiş dönemlerde yaşanmış gerçek bir hikaye olan, yaşı küçük bir kızın ailesi tarafından evliliğe zorlanması ve küçük kızın yaşadıklarını konu alıyor. İlk baskısı okuyuculardan tam not alan romanın ikinci serisi üzerinde çalışan Aykutalp, bu kitabı da bir yıl içinde tamamlamayı hedefliyor.

"Hayal etmek ilk adım oldu"

Okuyucularıyla buluşturduğu "Hayallerime Dokunma" isimli kitabı ile ilgili konuşan yazar Kübra Aykutalp, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Küçük yaşlardan itibaren başlayan yazar olma hayalinin gençliğinin baharı olarak nitelediği 24 yaşında gerçekleştiğini anlatan Kübra Aykutalp, ilk denemelerinde başarısız olsa da asla hayalinden vazgeçmediğini anlattı. Azim ve kararlılığının kendisi için başarıyı getirdiğini aktaran Aykutalp, "Küçük yaşlarda başlayan bir yazarlık hayalim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için yakından takip ettiğim yazarların kitaplarını ardı ardına okudum. Çevremden gelen tüm olumsuz tepkilere rağmen asla bu hayalimden vazgeçmedim. İlk yazma deneyimim 17 yaşımda oldu ancak başarılı olamadım. Her ne kadar başladığım kitapları tamamlayamasam da, yazma isteğim hiç körelmedi. İnadına inadına yazmaya ve daha çok okumaya devam ettim. Tabi burada ilham aldığım değerli hocalarımın, ailemin, ikizimin ve yakın arkadaşlarımın desteği çok büyük oldu. Bu süreçte de çevremden duyduğum yaşanmış bir hikaye beni yazmaya daha da motive etti ve ben o gün artık neden yazmam gerektiğini, bunu neden başarmam gerektiğini çok daha iyi anladım. Yazarken maddi bir beklenti ile değil, suskun ya da susmak zorunda kalanların sesi olmak için yazmam gerektiğini anladım. ve o gün verdiğim o kararla yazmaya, yazdıkça da kararımın ne kadar doğru olduğunu anlamaya başladım. Nitekim bir yıllık emeğin ardından kendi yaşantımdan da ilham alarak yaşanmış gerçek bir hikayeyi kaleme almış oldum. "Hayallerime Dokunma" ismini verdiğim ilk 2 kitaplık roman serimin ilk kitabını okuyucuyla buluşturmayı başardım. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyorum. Bu da beni hem motive hem de mutlu ediyor. Tabi hikayemizin finali serinin ikinci kitabında olacak. Okuyucular şimdiden merakla ikinci kitabı bekliyorlar. İkinci kitabımı da yine bir yıl gibi bir sürede tamamlayıp okuyucuyla buluşturmayı amaçlıyorum. Kitap yazmak isteyen arkadaşlarıma bazı önerilerim olacak. Öncelikle çokça okusunlar, düşüncelerini dile getirmekten asla çekinmesinler ve en önemlisi hiçbir eleştiri onları bu yoldan geri koymasın, inadına daha çok motive etsin. Buradan okurlarıma şunu söylemek isterim. Ben okudukça imkansız diye bir kavramın olmadığını ve hayal gücünün sınırlarının olmadığını keşfettim. Bu vesile ile benden desteklerini esirgemeyen ve beni her zaman motive eden ailem ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Kadın Yazar Kübra Aykutalp İlk Romanını Okuyucularıyla Buluşturdu - Son Dakika

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