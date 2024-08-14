Genç Kanser Hastasının Adı Okulda Yaşatılacak - Son Dakika
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Yerel

Genç Kanser Hastasının Adı Okulda Yaşatılacak

Genç Kanser Hastasının Adı Okulda Yaşatılacak

Genç yaşta kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Selin'in adı, babası ve annesi tarafından memleketi Çorum'un Alaca ilçesinde inşa edilen okulda yaşatılacak.

14.08.2024 11:33  Güncelleme: 11:38
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Genç yaşta kansere yenik düşerek hayatını kaybeden ve üniversite eğitimini tamamlayamayan Selin'in adı, babası ve annesi tarafından memleketi Çorum'un Alaca ilçesinde inşa edilen okulda yaşatılacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kazandığı üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra kansere yakalandığını öğrenen 19 yaşındaki Selin Şahin, 2023 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eğitim aşığı olan ve üniversite eğitimini tamamlayamayan Selin'in eğitim sevgisinden etkilenen ailesi, kızlarının adını yaptıracağı okulda yaşatacak. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Yönetim Kurulu üyesi ve ABD Çorumlular Derneği başkanı olan Üzeyir Şahin, Mart ayında temeli atılan 16 sınıflı okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve kızının adıyla yüzlerce öğrenciye umut olmak istediklerini söyledi.

"Tedavisi devam ederken hayatını kaybetti"

Kızının ölümünün kendilerini çok derinden etkilediğini söyleyen baba Şahin, "2 yıl önce tatilde otelden çıkıp Çorum'a gelmek için hazırlanırken Selin bir anda bayıldı. Hemen hastaneye götürdük. İzmir'de iki haftalık tedavisinin ardından başka bir hastaneye götürdük. Orada sürecin zor olduğu söylendi. Tedaviye cevap vermişti. Kendisini toparladı, sonra Amerika'ya döndük. Amerika'da 4 ay daha tedavi gördü. Tedavi sonrası Türkiye'ye gelmek istedi. Ülkemize döndükten sonra tedavisi devam ederken hayatını kaybetti" dedi.

Kızının adının bir eğitim kurumunda yaşamasını istediklerini belirten Şahin, "Vefatının ardından ne yapabiliriz diye düşünürken o dönemin Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile görüştük. Daha sonra birlikte dönemin Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ile bir araya geldik. Kaymakamımız ilçedeki okulların fiziki yetersizliğinden bahsederek bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini ve gücümüz, imkanlarımız doğrultusunda Sakarya İlkokulu'nun yapılmasını talep etti. Daha sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştük. Bize büyük destek verdi ve yardımcı oldu. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ile görüştük. Bakan bey de bize yardımcı oldu, işin takipçisi oldu. Okul inşaatının başlangıcından bugüne kadar Bakanımız ve Valimiz süreci yakından takip ettiler. Sayın Bakanımız ve Valimize teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Selin eğitim aşığıydı, adını en güzel şekilde yaşatacağız"

Kızı Selin'in eğitimi çok sevdiğini anlatan Şahin, "Selin eğitimi çok seviyordu. Kızım Amerika'da üniversiteyi kazanmış, kayıt işlemlerini yaptırmıştı ve üç gün sonra Türkiye'ye gelmiştik. Eğitim aşığı ve kitap aşığıydı. Onun adını en güzel şekilde yaşatmayı düşünüyoruz. Biz sadece buraya onun adını vermekle kalmayacağız, ömrümüz vefa ettiği müddetçe burada sosyal aktiviteler düzenleyeceğiz. Bina yapılır, ancak sonraki süreç için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Kanser Hastasının Adı Okulda Yaşatılacak - Son Dakika

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