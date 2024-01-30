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Gençler Akyaka'da çevre temizliği ve tekne turuna katıldı - Son Dakika
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Gençler Akyaka'da çevre temizliği ve tekne turuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Tematik Kış Kampları kapsamında Muğla'da gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam ve Tıp Kampı'na katılan gençler, Akyaka'da çevre temizliği yaparak ve azmak nehrinde tekne turuna katıldı. Katılımcılar, kampın keyifli geçtiğini ve güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Gençler Akyaka\'da çevre temizliği ve tekne turuna katıldı
30.01.2024 - 14:27,
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel 8. Tematik Kış Kampları çerçevesinde kampa katılan öğrenciler Akyaka'da çevre temizliği ve tekne turuna katıldı.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Sağlıklı Yaşam ve Tıp Kampı çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından Muğla'ya gelen gençler Ula Akyaka'da çevre temizliği yaparak, azmak nehrinde tekne turuna katıldı.

Kampa Diyarbakır Dicre Üniversitesinden katılan Vahiye Altuntaş" Bizler bugün tekne turunun ardından çevreyi temizliyoruz. Kampımız çok keyifli geçiyor" dedi. Zeynep Berber ise "Şuanda Akyaka'dayız çok güzel geziyoruz güzel vakit geçiriyoruz herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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