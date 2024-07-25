Gençler Balıkesir'i Keşfediyor: Seyahatsever Projesi - Son Dakika
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Gençler Balıkesir'i Keşfediyor: Seyahatsever Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Seyahatsever projesi, Balıkesir'de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Gençler ücretsiz konaklama imkanıyla şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyorlar. Aynı zamanda GNS Müzekart ile müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edebiliyorlar. Proje, gençlerin yaz aylarını aktif bir şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor. Balıkesir İl Müdürü Adem Özalp, projenin gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunduğunu ve 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 15:38
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi, Balıkesir'de büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Bu proje, gençlerin Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmelerini teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Balıkesir'e gelen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklıyor, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyorlar.

Seyahatsever Projesi, gençler arasında büyük ilgi uyandırmış durumda. GSB yurtlarında konaklayarak Balıkesir'in farklı ilçelerinde gezinti yapma fırsatını değerlendiren gençler, aynı zamanda ücretsiz olarak temin edebildikleri GNS Müzekart ile müzeleri ve ören yerlerini ziyaret ediyorlar. 8 Temmuz'dan itibaren başlatılan bu uygulama ile gençler, yaz aylarını aktif bir şekilde geçirme şansını yakaladılar.

İl Müdürü Adem Özalp, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Seyahatsever" projesi, gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunurken, yaz tatillerini anlamlı ve eğlenceli geçirmelerine zemin hazırlıyor. Balıkesir'in çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler; Bandırma Fatma Ana Yurdunda konaklayabilecekler. Projeden faydalanmak isteyen gençler, Yurtlarda konaklama başvuruları www.seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden veya bakanlığın 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak, Balıkesir'in eşsiz güzelliklerini keşfetme şansını yakalayabilecekler. Proje, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Balıkesir'i Keşfediyor: Seyahatsever Projesi - Son Dakika

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