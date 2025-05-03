Gençler için ilk yardım eğitimleri - Son Dakika
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Gençler için ilk yardım eğitimleri

Gençler için ilk yardım eğitimleri

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Türk Kızılay ile birlikte ilk yardım eğitimleri düzenledi.

03.05.2025 16:34
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AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları ile Türk Kızılay iş birliğiyle İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı ilk yardım eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerle, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir gençlik hedeflendi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirdiği eğitim seferberliği kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı ilk yardım eğitimleri düzenledi. Kadıköy, Bahçelievler ve Esenler gibi ilçelerde gerçekleşen programlarda gençler, afetlere karşı bilinçlendirilerek ilk yardım konusunda temel eğitim aldı. Eğitimlere katılan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm süreçlerinin önemine değindi. Gençlere, devletin sunduğu destekler hakkında bilgi veren Yüce, bu süreçlerde gençlerin daha aktif rol almasının önemine dikkat çekti. Yüce, ayrıca İstanbul Gençlik Kollarının deprem sonrasında sahada yürüttüğü çalışmalara da değinerek, "Depremin ilk anlarından itibaren 180 bini aşkın vatandaşla doğrudan temas kurduk" dedi. Yüce, afet sürecinde görev alan gönüllü gençlerin yanı sıra, şehir plancısı, inşaat mühendisi, çevre ve harita mühendisi, jeolog ve AFAD ile irtibatlı çalışan uzmanların katkı verdiği çalışmalara da dikkat çekti. "Bu ülkenin genç mühendisleri, gönüllüleri ve uzmanları sadece afet anlarında değil, hazırlık sürecinde de ön saflarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Deprem konulu istişare toplantısı düzenlendi

İlk yardım eğitimlerinin yanı sıra, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları öncülüğünde deprem konulu bir istişare toplantısı da düzenlendi. Toplantıya, ilçe çevre, şehir ve kültür birimi başkanlarının yanı sıra farklı meslek gruplarından uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantının amacı; afet yönetimi, deprem ve kentsel planlama konularında bilgi paylaşımında bulunmak ve gençlik teşkilatlarının sahadaki koordinasyonunu güçlendirmek olarak açıklandı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, daha önce de depremin ilk günlerinden itibaren sahada aktif rol üstlenmiş, hem maddi hem de manevi destek sunmuştu. Gerçekleştirilen eğitimler ve teknik istişare toplantılarıyla bu duyarlılığın daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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