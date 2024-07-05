Gençler Ücretsiz Konaklama İmkanı Bulacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Seyahat Sever' Projesi çerçevesinde, 18-30 yaş arasındaki kişilerin, 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında ülkedeki tüm GSB yurtlarında 5 günlüğüne ücretsiz konaklayabileceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Seyahat Sever' Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabilineceğini duyurdu. 18 - 30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları'nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek" ifadelerine yer verdi.

Programla ilgili detaylı bilgilere ise "http://seyahatsever.gsb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. - ANKARA