Gençlerden Aile Fonu'na Yoğun İlgi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, 2 haftada 23 bin 191 kişi başvurduğunu söyledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında 'Aile Yılı' hakkında sunum yaptı. Göktaş, fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 23 bin 191'inin 13 Ocak'ta fonun 81 ile yaygınlaştırma müjdesinden sonra geldiğini belirtti.

Göktaş, Türkiye'de en fazla başvurunun ise 5.068 ile İstanbul'dan alındığını, İstanbul'u bin 180 ile Ankara, 894 başvuru ile de İzmir'in takip ettiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bakanlığın çalışmalarına da yer verdi. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslak çalışmada sona gelindiğini söyleyen Göktaş, ilgili kurumlarla birlikte çocukların güvenli bir dijital dünyada yaşamalarına yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Aile Yılı'nda yürütülecek faaliyetleri üç kategoride topladıklarına dikkat çeken Göktaş, bunların birincisinin 'ekonomik fayda' olduğunu söyledi. Göktaş, bu kategoride aile birlikteliğini teşvik edecek çeşitli indirim ve avantajları devreye alacaklarını bildirdi. İkinci olarak, 'farkındalık oluşturacaklarını' belirten Göktaş, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine ilişkin gençler başta olmak üzere, vatandaşların farkındalığını artıracak faaliyetler yürüteceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, üçüncü olarak da yıl genelinde aile kurumunun öneminin işleneceği farklı temalarla birçok etkinliği hayata geçireceklerini aktardı. - ANKARA