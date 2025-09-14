Gençlere Liderlik ve Girişimcilik Tavsiyeleri - Son Dakika
Gençlere Liderlik ve Girişimcilik Tavsiyeleri

Gençlere Liderlik ve Girişimcilik Tavsiyeleri
14.09.2025 10:44  Güncelleme: 10:46
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek liderlik ve girişimcilik konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi" programı kapsamında kente gelen gençlerle bir araya gelerek liderlik ve girişimcilik üzerine tavsiyelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığı (YTB) ve BALTÜRK Derneği işbirliğiyle Kandıra'da düzenlenen "Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı"nda, sivil toplum alanında eğitim gören gençler ağırlandı.

Program kapsamında Genel Sekreter Baraçlı, "Başarıya Giden Yol: Gayretin İnşası, Liderliğin Işığı" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Liderliğin, başkalarının henüz açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayabilme sanatı olduğunu belirten Baraçlı, "Düşünmeyen yönetici değil, düşünen lider olmak gerekir. Yeteneğinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirirken, girişimcilik ruhunu ve otonom zekayı ön planda tutmalısınız. Empatiyi geliştirdiğinizde büyük başarılara imza atarsınız" ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin gelişmişlik endeksinde Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını hatırlatan Baraçlı, şehrin Ar-Ge merkezleri, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve bu başarıda liderlik anlayışının kritik rol oynadığını kaydetti.

Gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Baraçlı, liderliğin sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında önemli olduğunu vurguladı.

Söyleşi, gençlerin sorularının yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

