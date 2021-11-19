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Gençlik festivaline Pamukkale damgası - Son Dakika

Gençlik festivaline Pamukkale damgası

19.11.2021 11:15

Gençlik festivaline Pamukkale damgasıDENİZLİ AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali" tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik festivaline Pamukkale damgası

DENİZLİ AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali" tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediyesi stantta tescili alınan "Denizli Kekiği" ikram ederken, katılımcılar bu lezzete tam not veriyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Pamukkale Belediyesinin standı da yer alıyor. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılan festival tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve on binlerce gencin bir araya geldiği festivalde Pamukkale her yönüyle tanıtılıyor. İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri ile Pamukkale Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerin yer aldığı filmlerin yayınlandığı stantta Pamukkale'ye özgü ürünler de tanıtılıyor. Coğrafi işareti alınan "Denizli Kekiği"nin çayı katılımcılara ikram edilirken, lavanta, ayva ve nar gençlerin beğenisine sunuluyor. Festival çerçevesinde düzenlenen ayak tenisi, masa tenisi, 3x3 sokak basketbolu ve 5x5 futbol turnuvalarında da Pamukkale Belediye takımları mücadele ediyor.

Önemli isimler standı ziyaret ediyor

Pamukkale Belediyesi standı festivalde en çok ilgi gören noktalardan oluyor. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Denizli Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Pamukkale Belediyesi standını ziyaret ederek kekik çayını tattı. "En büyük Gençlik Festivali'nde Pamukkale'nin güzelliklerini burada görmek bizleri mutlu etti diyen Tuzcuoğlu, "Standınızı ziyaret ettik kekik çayınızı içtik, tadı damağımızda kaldı. Belediyemizin gençlikle ilgili çok güzel hizmetleri olduğunu da biliyoruz. Bu konuda ödül de aldınız. Hem başkanımız Avni Örki hem de Pamukkale Belediyesi çalışanlarını bu nedenle kutluyorum. İnşallah daha güzel günlere, projelere hep beraber adım adım ilerleyeceğiz. AK Parti olarak marka belediyeciliği ile ilgili çalışmalarımızı gençlerimiz için yapmaya devam edeceğiz" dedi. Pamukkale Belediyesinin standını gezen gençlerden Ayşegül Dönmez ise, "Standı görünce hemen geldim. Denizli'yi özledim. Çok sevdiğim kekik çayını içme imkanım oldu. Stantta yer alan görevlilerin ilgisi beni mutlu etti. Gençlik Festivalinde Pamukkale Belediyesinin yer almasını sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve tüm ekibine teşekkür ederim" diye konuşurken, Şevval Buğday ise "Ben Konyalıyım. Ama arkadaşımdan dolayı Denizli'yi de çok seviyorum. Pamukkale Belediyesi standında çok güzel bir şekilde ağırlandım. Pamukkale'nin güzelliklerini burada görmekten dolayı çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Mücahit Yeşiloğlu da Samsun'dan festivale katıldıklarını belirterek, "Pamukkale'nin hem doğal hem de tarihi güzelliklerine hayran kaldım. Kekik çayı da çok hoşuma gitti. Pamukkale Belediyesine burada yer aldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik festivaline Pamukkale damgası
Gençlik festivaline Pamukkale damgası
Gençlik festivaline Pamukkale damgası
Gençlik festivaline Pamukkale damgası

Gençlik Festivali, Pamukkale, AK Parti, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençlik festivaline Pamukkale damgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik festivaline Pamukkale damgası - Son Dakika
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