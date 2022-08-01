Vanlı gençler Manisa'ya gitti - Son Dakika
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Vanlı gençler Manisa'ya gitti

01.08.2022 10:21
Vanlı gençler Manisa'ya gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde Vanlı 40 genç Manisa'ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde Vanlı 40 genç Manisa'ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan gelen gençleri 4 gün boyunca Van'da ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dün ise 40 genci Manisa'ya uğurladı. Gençler, özel şehirlerinden biri olan Manisa'da 4 gün boyunca düzenlenecek program ve etkinliklerle kenti gezme fırsatı bulacaklar.

Gezi hakkında bilgi veren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile gerçekleştirilen projeler çerçevesinde daha öncesinde Anadolu'nun farklı illerinden gelen gençlerimizi 'Anadolu'yuz Biz' projesi çerçevesinde ilimizde ağırlamıştık. Projenin devamında şehrimizin farklı ilçelerinden gelen 16-22 yaş aralığındaki 40 gençlerimizi bugün Manisa iline uğurluyoruz. Tarihi ve kültürel yerlerini gezerek yöresel yemekleri tatma imkanı bulacak olan gençlerimiz, aynı zamanda burada yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurup, farklı illerden gönül köprüsü kuracaklar. Birçok gencimizin gerek kamplarla gerekse gezilerle yeni şehirler keşfediyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor. Geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'dan gelen 45 gencimizi 4 gün boyunca ilimizde ağırlayarak, kentimizin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirerek, onların ilimiz adına bilgi sahibi olmalarını ve burada güzel bir anı biriktirmelerini sağladık. Bugün ise ilimizin farklı ilçelerinden hiç il dışına çıkmayan gençlerimizi Manisa ilimize uğurluyoruz. Bu güzel projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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Trabzon, gençlik, Manisa, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vanlı gençler Manisa'ya gitti - Son Dakika

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