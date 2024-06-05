Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımları Filistin'e Destek Verdi

Yerel

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası futbol ve voleybol turnuvalarında mücadele eden takımlar, müsabakalar sonrasında sahaya Filistin bayrakları ve pankartlarla çıkarak Filistin'e destek verdiler.

Tarım İl Müdürlüğü- Arpalı Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü takımı arasında çeyrek final maçı oynandı. Tarım İl Müdürlüğü-Arpalı Belediye takımı, Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 1-0 yenerek yarı finale çıktı, final maçında oynamaya hak kazandı. Maç sonunda takımların oyuncuları ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, Filistin'e destek oldular. İsrail'in Filistin'e zulmüne sessiz kalmayan takım oyuncuları, Filistin'de yaşanan soykırımı kınadıklarını ifade ettiler. - BAYBURT