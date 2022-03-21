Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi

21.03.2022 10:11
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Didim ilçesindeki futbol sahasına yapılan soyunma odalarını ile Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Didim ilçesindeki futbol sahasına yapılan soyunma odalarını ile Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü il genelinde spor ve sporcuya yönelik çalışmalarını tüm hızı ile sürüyor. Başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların daha rahat ve elverişli bir şekilde spor alanlarını kullanmaları yönünde çalışmalar yürüten müdürlük Didim'de de bir dizi çalışma yürütüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçoğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi. Didim futbol sahasında yapılan soyunma odaları ile Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları hakkında Didim İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ufuk Kurucu 'dan bilgi alan Fillikçioğlu Didim'de gençlere ve sporculara en iyi imkanları sağlamaya çalıştıklarını belirtti. - AYDIN

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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